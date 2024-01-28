المواهب فى رعاية «المتحدة».. أدوار مهمة للأطفال فى موسم رمضان

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رعايتها المواهب الشابة، ليس فقط من خلال برامج اكتشاف المواهب، لكن أيضًا من خلال منحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم والوصول لقاعدة جماهيرية عريضة تثق فى قنوات وإنتاج الشركة الرائدة.

وهذا العام تمنح الشركة العديد من الأطفال الموهوبين الفرصة للظهور والتألق ليقدموا أدوارًا فارقة فى بداية مشوارهم الفنى، أمام كبار النجوم، إذ يشهد موسم دراما رمضان المقبل ٢٠٢٤ مشاركة عدد كبير من الأطفال الذين يتنافسون فى الكثير من الأعمال المقرر عرضها خلال الموسم الأضخم.

منذر مهران فى «حق عرب»

يظهر الطفل منذر مهران فى أحداث مسلسل «حق عرب»، للنجم أحمد العوضى، ويجسد شخصية محورية، خاصة أنه يظهر بدور شقيق النجمة دينا فؤاد.

مسلسل «حق عرب» تدور أحداثه فى إطار شعبى «أكشن» مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم أحمد العوضى، منهم: رياض الخولى، ودينا فؤاد، ووفاء عامر، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، وأحمد عبدالله محمود، وميدو ماهر، ومن تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.

منى زاهر وآدم وهدان فى «إمبراطورية ميم»

يشارك آدم وهدان والطفلة منى أحمد زاهر فى أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم»، ويجسدان خلال الأحداث نجلى النجم خالد النبوى.

«إمبراطورية ميم» مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائى من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام ١٩٧٢، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله فى وزارة التربية والتعليم، ومع تقدم الأبناء فى العمر تزداد مشكلاتهم، وتزداد معها أعباء والدهم فى التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

يشارك فى بطولة «إمبراطورية ميم» نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم: خالد النبوى، وحلا شيحة، وهاجر السراج، ومحمود حافظ، ونور النبوى، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وعمر زهران، وآدم وهدان، وإلهام صفى الدين، ومنى أحمد زاهر، وعبدالله سعد، وريمون توفيق، ويارا عزمى، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.

على الحجار يقدم أولى حفلات «100 سنة غنا» فى «عيد الحب»

يحيى النجم على الحجار أولى حفلاته الغنائية ضمن مشروع «١٠٠ سنة غنا»، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم ١٤ فبراير المقبل.

ويأتى الحفل بالتزامن مع الاحتفال بـ«يوم عيد الحب العالمى»، ويتضمن البرنامج تقديم أعمال الموسيقار محمد عبدالوهاب، بقيادة المايسترو هشام جبر.

وأعلن «الحجار» عن مشاركة الفنان الكبير محمد الحلو فى أولى حفلات «١٠٠ سنة غنا»، مشيرًا إلى أنه يجهز للمشروع منذ عدة سنوات لإحياء تراث كبار العمالقة بشكل مختلف، مؤكدًا أن المشروع لا يرتكز على صوته بمفرده، بل سيكون هناك تنسيق بين عدد كبير من نجوم الفن لتقديم حفلات وفقرات مختلفة خلال حفلات المشروع المختلفة، من أجل إعادة تقديم الأغانى التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان حتى ١٠٠ عام تالية.

جان رامز فى «المعلم»

يقدم الطفل جان رامز دورًا فى أحداث مسلسل «المعلم»، بطولة النجم مصطفى شعبان، وتدور الأحداث فى إطار شعبى اجتماعى. ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وخلال حياته يمر بالعديد من الأزمات التى يحاول حلها.

مسلسل «المعلم» بطولة: سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل.

لافينيا نادر فى «بابا جه»

يشهد مسلسل «بابا جه»، من بطولة النجم أكرم حسنى، مشاركة مجموعة كبيرة من الأطفال فى مقدمتهم لافينيا نادر، التى حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا فى أحداث مسلسل «صوت وصورة» أمام النجمة حنان مطاوع، ويعرض حاليًا لـ«لافينيا» فى السينمات فيلم «مقسوم». كما يشارك فى أحداث مسلسل «بابا جه» جويا أحمد وحور أحمد، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، وعلاقة الآباء بالأبناء، من خلال شخصية مدير فندق فى فترة «كورونا» يتعرض للعديد من الأزمات، وهو مأخوذ عن فيلم كوميدى من إنتاج كورى. ويشارك فى البطولة: سما إبراهيم ونسرين أمين، ويتكون العمل من ١٥ حلقة، وهو من تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعى.

لافينيا نادر فى «بابا جه»

يشهد مسلسل «بابا جه»، من بطولة النجم أكرم حسنى، مشاركة مجموعة كبيرة من الأطفال فى مقدمتهم لافينيا نادر، التى حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا فى أحداث مسلسل «صوت وصورة» أمام النجمة حنان مطاوع، ويعرض حاليًا لـ«لافينيا» فى السينمات فيلم «مقسوم». كما يشارك فى أحداث مسلسل «بابا جه» جويا أحمد وحور أحمد، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، وعلاقة الآباء بالأبناء، من خلال شخصية مدير فندق فى فترة «كورونا» يتعرض للعديد من الأزمات، وهو مأخوذ عن فيلم كوميدى من إنتاج كورى. ويشارك فى البطولة: سما إبراهيم ونسرين أمين، ويتكون العمل من ١٥ حلقة، وهو من تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعى.

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