الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

اجتمع الثنائي باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل مع الدكتور أشرف زكي في منزله بمدينة السادس من أكتوبر من أجل التصالح بينهما على خلفية الخلاف الذي تداول بينهما على مواقع التواصل خلال الأيام الأخيرة.وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جلسة التصالح جاءت بالتراضي بين الفنانين منبهًا عليهما بأنه لا يجب أن يكون مجال التواصل الاجتماعي عرضة للجمهور العادي.وأوضح زكي أن مثل هذه الأمور تتم بشكل ودي بين الأطراف خاصة أن النقابة هي أسرة فنية واحدة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يركز كل فنان في عمله.