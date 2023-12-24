مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان

يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير أحداث مسلسله الدرامي الجديد “المعلم”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 وذلك في ديكور السوق داخل أحد المناطق الشعبية.

ومن المقرر أن ينتقل فريق عمل المسلسل إلى ديكور آخر نهاية الأسبوع الجاري.

وانتهى المخرج مرقس عادل خلال الأيام الماضية من ترشيح أبطال المسلسل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة وشملت قائمة أبطال مسلسل المعلم كلا من مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب وأحمد بدير وأحمد فؤاد سليم وطارق النهري وانتصار ومنذر ريحانه وأحمد عبدالله محمود

والعمل من تاليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وأحد الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويكثف المخرج مرقس عادل عدد ساعات التصوير باللوكيشن المخصص للعمل، وذلك لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل الشركة المنتجة للمسلسل.

ويتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

أبطال مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.