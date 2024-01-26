الأوبرا تحيى ذكرى رحيل سيد حجاب على مسرح الجمهورية.. الأحد

ضمن خطة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الكلمة والنغم، تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، خلال حفل فرقة عبدالحليم نويرة، للموسيقى العربية المُقام بقيادة المايسترو أحمد عامر، في الثامنة مساء الأحد 28 يناير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشهيرة للراحل سيد حجاب منها: بوابة الحلواني، حبيبتي من ضفايرها، أرابيسك، وغيرها، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية منها الطير المسافر، مش كفاية، عنابي، شباكنا ستايره حرير، أداء محمود عبدالحميد، إبراهيم راشد، عصام محمود، تامر عبدالنبي، عبير أمين، ريم حمدي، آية عبدالله، زينب بركات.

يُشار إلى أن سيد حجاب، يُعد أحد أعمدة الشعر العامي المصري، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، تعاون مع كبار الملحنين، كما تغنى بكلماته أشهر المطربين، عرف بكتابة الأشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلوانى والوسية، برع فى الكتابة للأطفال كما كتب أيضًا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية، نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012، رحل عن عالمنا في يناير 2017 تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا.