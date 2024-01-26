الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ضيفة معكم منى الشاذلي اليوم

منى الشاذلي
منى الشاذلي

بمناسبة افتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحل وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة ON، اليوم الجمعة.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لصبري فواز وشيرين رضا.. الحلقة الحادية عشر

تفاصيل "حدوتة منسية" قبل عرضه على "واتش ات" الليلة

خليفة ورجاء بصحبة منى زكي. أبرز الحضور في العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

إطلالة مميزة لـ منى زكى فى العرض الخاص لـ"الرحلة 404" (صور)

أحمد حلمى يرافق منى زكى فى العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

جيهان الشماشرجى ومحمد حفظى أول حاضرى العرض الخاص للرحلة 404

منى زكى ونجوم الرحلة 404 يستعدون لانطلاق السجادة الحمراء بالشيخ زايد

أول تعليق من غادة طلعت بعد ظهورها أمام السيسي في احتفالات الشرطة

فى الـ12 صباحًا.. انطلاق عرض حلقات "حالة خاصة" الجديدة

نجوم الصف الأول.. "الحشاشين" وألف ليلة وليلة أعمال منتظرة في رمضان 2024

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء أبرز السمات المميزة للمعرض هذا العام في ظل وجود النرويج كضيف شرف لهذه النسخة بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالتيسير على رواد المعرض.

تفاصيل حلقة منى الشاذلي

وتتضمن الحلقة حديثا حول اختيار شخصية المعرض الدكتور سليم حسن وإعادة طبع موسوعته الشهيرة "مصر القديمة" وكذلك اختيار عناوين كتب نادرة لإعادة طبعها تقديمها للجمهور.

وتحدثت الوزيرة خلال اللقاء عن العدد الكبير للناشرين الموجودون بالمعرض بالإضافة للأنشطة والفاعليات التي تشهدها النسخة 55 من المعرض وكذلك عن شعار المعرض هذا العام وطريقة تصميمه والرمزية والدلالة فيه.

وتتضمن الحلقة فقرة خاصة مع سائقى الشاحنات الذين ينقلون المواد الغذائية والمساعدات إلى قطاع غزة في ظل العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع والأراضي الفلسطينية الذي يهدف لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

ويتحدث عدد من السائقين خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجههم في أداء عملهم من وإلى الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني.

وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني معكم منى الشاذلي الجمعة

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لصبري فواز وشيرين رضا.. الحلقة الحادية عشر

تفاصيل "حدوتة منسية" قبل عرضه على "واتش ات" الليلة

خليفة ورجاء بصحبة منى زكي. أبرز الحضور في العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

إطلالة مميزة لـ منى زكى فى العرض الخاص لـ"الرحلة 404" (صور)

أحمد حلمى يرافق منى زكى فى العرض الخاص لـ"الرحلة 404"

جيهان الشماشرجى ومحمد حفظى أول حاضرى العرض الخاص للرحلة 404

منى زكى ونجوم الرحلة 404 يستعدون لانطلاق السجادة الحمراء بالشيخ زايد

أول تعليق من غادة طلعت بعد ظهورها أمام السيسي في احتفالات الشرطة

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة