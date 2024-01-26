الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل فيديو كليب جنات مع فادي حداد وأغنية "خلصتني"

جنات
جنات

كشفت المطربة جنات عن تفاصيل أغنيتها الجديدة والمفترض طرحها خلال أيام قليلة بعنوان “جنبك ومعاك”، وستطرحها على يوتيوب.

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وقالت جنات في بيان صحفي، انها انتهت من تصوير الأغنية فى لبنان مع المخرج فادي حداد وهي من كلمات خالد البشبيشي ومن ألحان أحمد زعيم ومن توزيع يوسف حسين.

واكدت جنات انها انتهت أيضا من تصوير أغنية بعنوان خلصتني ولكن لم يتم تحديد موعد طرحها حتى الآن.

وطرحت المطربة المغربية  جنات منذ قليل أحدث أغانيها والتى تحمل أسم الشمخ الجواني عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري أما إخراج الكليب فكان لكامبا.

كلمات أغنية الشمخ الجواني


وتقول كلمات أغنيتها .. هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه

لو قلبي شركه لازم تمشي بإدارتك

لو قلبي شقه لازم تبقي في عمارتك

ولو سمكه مش طالعه إلا بصنارتك

ده انا دوبت دوبت دوبت بعد ماقلت ياحب بطلتك

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

انا دايب

قلبي وقف عندك حاسب

قالي ده الحب المناسب

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت

كفايه كده ولا اقلك كماااان

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه

حبك نداني سمعته بقلبي مش بوداني

يااللي الكلمه بتطلعلك انت من الشمخ الجواني

حبك عياني وبرضه مفيش غيرو اللي دواني

يااللي مخليني اطمن وأمشي وراك علي عمياني

عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

قلبي وقف عندك حاسب

قالي ده الحب المناسب

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت

كفايه كده ولا اقلك كمان

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه
 

جنات أخر أعمال جنات الغنائية أغاني جنات ألبوم جنات ألبوم جنات الجديد ابنة جنات

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