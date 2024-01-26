أغانٍ وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبى فى احتفال وزارة الثقافة بعيد الشرطة

انتهت مساء أمس فعاليات حفل "عيد الشرطة" مساء أمس، الذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وأقيم برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تفاصيل احتفالية عيد الشرطة



أقيم حفل "عيد الشرطة" على خشبة مسرح السامر في العجوزة، وحضر الحفل السيد العميد مصطفى قوره نائب وزير الداخلية، والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى عدد من قادة الهيئة، وكان من بين الحاضرين جمعية زوجات ضباط الشرطة، وكانت في مقدمتهم السيدة الدكتورة رشا كامل رئيس الجمعية.



بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد إلى خشبة المسرح السيد العميد مصطفى قورة والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية، وقاموا بتكريم اسم الراحل فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية الأسبق، وتسلم التكريم نيابة عن الأسرة حفيده البرلماني الأسبق السيد فؤاد بدراوي.

وقامت الدكتورة رشا كامل رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة بتكريم معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، كما قام الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بتكريمهما أيضًا.

أحيت الحفل أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، وقدمت باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية بقيادة المايسترو مدحت عبدالسميع.

كما شهد الحفل عرضًا فنيًا لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة"، يتضمن مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية والتراثية بقيادة المايسترو د. محمد مصطفى. وقدموا أوبريت الشرطة المصرية من ألحانه وكلماته، إلى جانب تقديم عدد من الفقرات المستوحاة من الفلكلور الشعبي والفقرات الاستعراضية المصاحبة للأغاني الوطنية التي تقدمها فرقة روض الفرج للفنون الشعبية بقيادة المدرب العربي محمد.

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