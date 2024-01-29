الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تراهن على البطولة النسائية فى رمضان

نيللي وروجينا وغادة
نيللي وروجينا وغادة

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضاني الجديد بتواجد عدد كبير من الأعمال الدرامية، وأتاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للكثير من الفنانات للمشاركة في الأعمال الدرامية الرمضانية، ولم يعُقهن انشغالهن في تصوير أعمال متأخرة أو أعمال سينمائية عن التواجد على الشاشة الصغيرة.

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ويتواجد خلال الموسم المقبل عدد كبير من النجمات واللاتي نرصدهن في التالي:

 

نيللي كريم في "فراولة"

تشارك النجمة نيللي كريم في السباق الرمضاني 2024 بمسلسلها الجديد "فراولة"، والذي يتناول قصة كوميدية في 15 حلقة فقط، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج أحمد دسوقي.

غادة عبدالرازق في "صيد العقارب"

تخوض الفنانة غادة عبدالرازق منافسات رمضان 2024 بمسلسل صيد العقارب، والذي يشاركها البطولة فيه عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة، ويشارك في بطولاته كل من أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة.

"صدفة" لـ ريهام حجاج

وتظهر الفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني 2024 للعام الثالث على التوالي من خلال مسلسل يحمل اسم "صدفة"، والذي يشاركها في بطولته مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: خالد الصاوي، شيرين رضا، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد من الفنانين.

"سر إلهي" لـ روجينا

وتظهر الفنانة روجينا في شهر رمضان المقبل بمسلسل جديد ملىء بالغموض والتشويق يحمل اسم "سر إلهي"، وهو عمل من 15 حلقة فقط، ويشاركها بطولته كل من أحمد مجدي ورنا رئيس ومحمد ثروت ومي سليم ومحمود الحديني ونهى عابدين وأحمد بدير وميمي جمال ومراد مكرم ومحمود حجازي، ولأول مرة ابنة روجينا مريم أشرف زكي، إخراج رءوف عبدالعزيز.

الرمضاني الموسم الرمضاني نيللي كريم في فراولة نيللي كريم سينمائية سر إلهي روجينا صدفة ريهام حجاج

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