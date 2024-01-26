المؤلف محمود حمدان يروج لمسلسل "حدوتة منسية" بصورة مع نداء شرارة

روج المؤلف محمود حمدان لمسلسل "حدوتة منسية"، بصورة من كواليس تسجيل الأغنية الدعائية.

وتُعرض أولى حلقات المسلسل اليوم الجمعة، عبر منصة "واتش ات"، ومجموعة قنوات "سي بي سي".

ونشر “حمدان” صورة تجمعه بالمطربة نداء شرارة وعلق :"أثناء تسجيل أغنية تتر مسلسل "حدوته منسية" لصاحبة الصوت الرائع نداء شرارة ، حدوته منسية سيعرض بدءا من اليوم الساعة 8 مساءا على منصات WATCH IT ، و Viu و غدا على قنوات CBC Egypt و CBC Drama" .

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

المسلسل الجديد مكون من 30 حلقة تعرض على مدار شهر ونصف، وانتهى طاقم العمل من تصوير المسلسل بالكامل ويتبقى مشاهد بسيطة للغاية، كما انتهى فريق العمل من مونتاج معظم حلقات المسلسل الجديد الذي يعد من المسلسلات الضخمة إنتاجيًا خارج الموسم الرمضاني المقبل ومن المتوقع أن يتصدر الترند خلال عرضه.

و "حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.