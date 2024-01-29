الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة يقترب من إنهاء تصوير "بيت الرفاعي"

الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة

يصور الفنان أمير كرارة أحداث مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” وذلك بداخل مدينة الانتاج الاعلامي بشكل يومي، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

وعلمت “الدستور”، أن العمل الذي يتناول شخصية الرفاعي البطل الشعبي الذي يقف بجوار الناس طوال الوقت والتي يقدمها الفنان امير كرارة، من المترقب ان ينتهي تصويره بشكل كامل تزامنا مع اول ايام شهر رمضان، حيث يمكث كرارة على تصوير مشاهده بشكل يومي ولعدد ساعات كبيرة حتى يتثنى له متابعه عمله الجديد وردود الافعال عليه خلال شهر رمضان من امام التلفاز وليس في لوكيشن التصوير.

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أبطال بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سيد رجب، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمود السمان، محمد لطفى، دنيا المصري، إيناس كامل، عايدة رياض، والطفل يوسف صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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