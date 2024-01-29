مسلسلات رمضان 2024.. هاني خليفة عن "الساعه 5": تجربة مختلفة

عبر المخرج هاني خليفة عن سعادته بالاشتراك في دراما رمضان 2024 بعمل درامي يحمل اسم “الساعه 5”، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان اسر ياسين ويشاركه البطولة الفنانة عائشة بن احمد.

هاني خليفة يكشف تفاصيل مبدئية للساعة 5

وأشار هاني لـ الدستور، أنه سعيد للغاية بالمشاركة في المسلسل لما فيه من اجواء مميزة ومختلفة ومليئة بالساسبنس طوال الاحداث، لافتا الى ان اسر ياسين يقدم شخصية مختلفة وستكون جديدة عليه، مشيرًا إلى أن العمل سيلامس انتباه المشاهدين بداية من اولى حلقاته في شهر رمضان.

أعمال آسر ياسين

وقدم آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.