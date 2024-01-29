الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. صراع الخير والشر يسيطر بين تجار السمك والأخشاب

عوضي
عوضي

يسيطر عالم الخير والشر على عدد من الأعمال الرمضانية المختلفة، والتي يدور أغلبها في إطار من الأكشن، ولعل أبرز هذه الأعمال مسلسلي “المعلم” لمصطفى شعبان وصراعه مع سيد رجب، ومسلسل “حق عرب” لـ أحمد العوضي وصراعه مع وليد فواز.

فمسلسل "حق عرب" يتناول قصة صراع شديدة بين وليد فوازالذي يعمل في تجارة الأخشاب ويقدم دور شخص يسير بطرق ملتوية ويقوم بأفعال غير شرعية، وهو من حي شعبي وتحديدًا حي الجمالية، يتورط في صراع كبير مع الفنان أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي، وتتصاعد الخناقات بينهما مما يؤدي إلى استخدام السلاح بشكل مليء بالأكشن والدراما الاجتماعية المميزة.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضي يصور مشاهد الأكشن بـ"حق عرب"

أبطال حق عرب 

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، وليد فواز، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

أما مسلسل “المعلم” فيتناول نفس قصة الصراع، حيث يقدم سيد رجب، دور معلم فى تجارة السمك، يدخل فى صراع مع مصطفى شعبان، الذي يقدم هو الآخر دور معلم وتاجر سمك كبير، وبذلك يتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبي اجتماعى، ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك، يمر بالعديد من الأزمات ومن ثم تتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم، من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، ويشارك فى بطولته أمام النجم مصطفى شعبان، نخبة كبيرة من الفنانين منهم منذر رياحنة، سيد رجب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، سلوى خطاب، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله محمود، طارق النهرى، محمد العمروسي، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرچي، ومن إخراج مرقس عادل.

ابطال حق عرب ابطال مسلسل المعلم محمود حمدان العوضي وليد فواز

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