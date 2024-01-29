الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقة الأولى لمسلسل "بين السطور" لصبا مبارك

بوستر
بوستر

لاقت الحلقة الأولى من مسلسل بين السطور ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل المشاهدين الذين تابعوا العمل الجديد الذي يعرض على قناة أون، ويتناول قصة إعلامية شهيرة تدخل في العديد من الموضوعات الشائكة.

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وظهر في الحلقة الأولى حادث سيارة لجمال عبد الكريم الذي يقدم دوره محمد علاء وهو على الطريق، وينطلق المقدم علاء الذي يجسد دوره الفنان علي الطيب في رحلة البحث عن تفاصيل تلك الحادثة التي أثارت الجدل بين الناس حيث يبحث عن فكرة أنها كانت مدبرة أم قضاء وقدر.

تفاصيل الحلقة الأولى لـ بين السطور 
 

وتناولت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بين السطور، ظهور سلمى أبو ضيف بدور ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، ويتواجد بينها وبين هند التي تودي دورها صبا مبارك منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما، خاصة بعدما نالت جائزة افضل اعلامية للمرة الخامسة تواليًا ليتسبب ذلك في غيرة كبيرة.

ابطال بين السطور

مسلسل “بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.
يجدر الإشارة إلى أنه تعرض شبكة قنوات on أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

ويعرض مسلسل "بين السطور"، ضمن مسلسلات الأوف سيزون، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

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