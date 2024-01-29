أحمد العوضي يروج لـ"حق عرب" بصورة جديدة

روج الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد بصورة من كواليس تصوير مشاهده في مسلسل "حق عرب"، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو العمل الذي ينتمي لأعمال الأكشن والسسبنس.

ونشر "العوضي" صورة لشخصيته في العمل عبر حسابه بموقع "فيس بوك" وعلق عليها: "حق عرب رمضان ٢٠٢٤ مسلسل دبااااح ان شاء الرحمن"، وسط ردود أفعال عديدة من قبل محبيه وعشاقه.

ويشارك "العوضي" البطولة نخبة من نجوم الفن، منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.