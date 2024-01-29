الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضي يروج لـ"حق عرب" بصورة جديدة

العوضي
العوضي

روج الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد بصورة من كواليس تصوير مشاهده في مسلسل "حق عرب"، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو العمل الذي ينتمي لأعمال الأكشن والسسبنس.

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ونشر "العوضي" صورة لشخصيته في العمل عبر حسابه بموقع "فيس بوك" وعلق عليها: "حق عرب رمضان ٢٠٢٤ مسلسل دبااااح ان شاء الرحمن"، وسط ردود أفعال عديدة من قبل محبيه وعشاقه.

ويشارك "العوضي" البطولة نخبة من نجوم الفن، منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة  سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

العوضي أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي أحمد العوضي في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى “العوضي وياسمين” آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

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