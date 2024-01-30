الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الانتهاء من أغلب مشاهد معارك "الحشاشين"

الحشاشين
الحشاشين

اقترب المخرج بيتر ميمي من إنهاء تصوير المشاهد الخاصة بالمعارك لأحداث مسلسل "الحشاشين"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024.

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تفاصيل معارك الأكشن والمعارك في الحشاشين 

وعلم "الدستور" أن مخرج الأكشن أحمد عبداللاه هو من تولى مشاهد الأكشن داخل أحداث العمل، وقد انتهى بشكل شبه كامل من المشاهد الخاصة بالحركة والسرعة ضمن أحداث العمل، كما اقترب مخرج العمل بيتر ميمي من إنهاء تصوير المعارك الخاصة بأحداث العمل، والتي امتلأت بالتفاصيل التي تم تصويرها على أفضل شكل ممكن وبشكل بطىء حتى تخرج هذه المشاهد دون أي غلطات.

تفاصيل قصة مسلسل الحشاشين


وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

صناع مسلسل الحشاشين 

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

أبطال مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين 2024 أحداث مسلسل الحشاشين أماكن تصوير مسلسل الحشاشين الحشاشين الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

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