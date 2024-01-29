مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل "سر إلهي" لروجينا

على قدم وساق تحضر الفنانة روجينا لأحداث مسلسلها الجديد “سر إلهي” المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وهو العمل الذي تقدم خلاله بطلة العمل دور فتاة شعبية تعاني من مشاكل أجتماعية سرعان ما تعمل على حلها بطرق مختلفة.

قصة مسلسل سر إلهي

يتناول العمل قصة فتاة في حي شعبي تدخل في صراعات عديدة تتزوج من الفنان محمد ثروت وينتمي العمل لأعمال الدراما الاجتماعية الممزوج بالكوميديا وسط تفاصيل حياتية متعددة لابطال العمل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم .

أبطال سر إلهي

يضم العمل بجانب روجينا كلا من صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويعكف السيناريست والكاتب امين جمال علي الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للشركة المنتجة.

يعد "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".