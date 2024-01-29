دراما رمضان 2024 |صلاح عبد الله بدأ تصوير دوره في "سر الهي"

بدأ الفنان صلاح عبد الله تصوير أحداث دوره في مسلسل “سر الهي” امام النجمة روجينا وهو العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويجسد صلاح عبد الله خلال أحداث العمل دور والد روجينا.

وعلى قدم وساق يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز تصوير أحداث المسلسل بشكل مكثف للانتهاء منه في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان بوقت كاف حيث دخل “معكسر مغلق" لسرعة الانتهاء من اكبر قدر ممكن من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويعكف السيناريست والكاتب امين جمال علي الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للشركة المنتجة.

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

أبطال مسلسل سر الهي

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عب العزيز.

ويشارك في بطولة مسلسل “سر إلهي” بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل ستهم

يذكر أن روجينا قدمت في موسم رمضان الماضي مسلسل ستهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك فيه كل من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار.

وجسدت نانسي صلاح شخصية شقيقة روجينا، بينما ظهر المنشد ياسين التهامي بشخصيته الحقيقية، إما إياد نصار، فظهر ضيف شرف، وجسد شخصية زوج روجينا وتوفى في الحلقات الأولى.