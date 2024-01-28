الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبا مبارك.. إعلامية حياتها مهددة بالمجهول في "بين السطور"

بين السطور
بين السطور

أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بالعمل في مسلسل "بين السطور" الذي يعرض مساء اليوم عبر قنوات ON.

وقالت صبا، في تصريحات اليوم، إنها فضلت قراءة الحلقات الأولى من النص العربي قبل مشاهدة حلقات النسخة الكوري من المسلسل ورأت أن النسخة المُعربة أفضل من النسخة الأصلية حتى، لافتة إلى أن “ما يميز المُسلسل هو الاهتمام بكامل التفاصيل سواء أكان لجهة الكتابة أو الإخراج أو الأداء التمثيلي”، مضيفة:"أتوقع أن يلمس العمل المُشاهد هذه الأمور على الشاشة".

وتابع أن "العمل يغوص في أعماق النفس البشرية ومكنوناتها، ويُقدمنا بصورة طبيعية كبشر خطائين، نُصيب وننجح ونفشل ونعيش المراحل الحياتية المختلفة بحلوها مرها". 

كشفت صبا تفاصيل الشخصية التي تقدمها قائلة:"أجسد شخصية المُذيعة التلفزيونية هند سالم التي تقدم حلقات اجتماعية وإنسانية جذابة ومُثيرة في الوقت ذاته بعنوان "بين السطور" وتتقاطع معها الأحداث وتجعلها شريكة في الوقائع وليست مُجرد مُتابع".

تفاصيل مسلسل بين السطور

ويرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا التي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع  جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضا.

جريمة قتل تقلب حياة إعلامية رأسًا على عقب وتجد نفسها موضع الاتهام، ضمن أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته درامياً وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج، 

يضم "بين السطور" كوكبة من النجوم منهم صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب واخرين.

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