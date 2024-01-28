الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المتحدة" تحوِّل موسوعة المستشار بهاء المري "هكذا ترافع العظماء" إلى مسلسل

عمرو الفقى والمستشار
عمرو الفقى والمستشار بهاء المري

تعاقد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، على تحويل موسوعة "هكذا ترافع العظماء"، إلى مسلسل تنتجه الشركة المتحدة خلال الفترة المقبلة.

موسوعة "هكذا ترافع العظماء" ترصد وقائع لأحداث مهمة في تاريخ الأمة بدون تزييف ومن خلال الوثائق الرسمية، وكتبها المستشار بهاء المري بأسلوب أدبي رفيع في ثلاثة أجزاء عن المرافعات التاريخية في مصر بداية من أوائل القرن العشرين وحتى الآن، ومن ضمن ما بها مرافعة حادثة دنشواي عام 1906 مرورًا بحوادث قتل “الخازندار” وبطرس غالي والنقراشي باشا وأمين عثمان ومحاولة قتل الزعيم مصطفى النحاس، وقصة سليمان الحلبي قاتل كليبر قائد الجيش الفرنسى، وفي الموسوعة نكتشف أنه لم يكن بطلًا قوميًا كما صوره البعض إنما كان مأجورًا وتم استئجاره لقتل كليبر، أيضًا تطرق المؤلف فى هذه الموسوعة لحوادث الإرهاب إبان ثورة 25 يناير 2011 وبعدها حوادث الهروب من السجون والأقسام.

المستشار بهاء المرى واحد من كتاب الأدب والشعر رغم أنه رئيس محكمة الاستئناف وله مؤلفات وكتب منها المتخصص فى الأدب القضائى والبعض الآخر فى القصص والحوادث، وله مجموعة قصص قصيرة ورواية اسمها "أنا خير منهم". 

عمرو الفقي عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رواية هكذا ترافع العظماء تفاصيل رواية هكذا ترافع العظماء أعمال الشركة المتحدة

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. ريهام حجاج تواصل تصوير "صدفة"

موعد عرض وإعادة مسلسل بين السطور على ON الحلقات الجديدة

آسر ياسين يبدأ تصوير أول مشاهد "الساعة خمسة" مطلع فبراير

"الحريفة" فى الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر أمس

مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر.. الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024| ياسر جلال بطل شعبى فى "ألف ليلة وليلة"

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc drama

تفاصيل وأسعار تذاكر حلقة أشرف عبد الباقي ومي فاروق في sold out

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة