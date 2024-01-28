"المتحدة" تحوِّل موسوعة المستشار بهاء المري "هكذا ترافع العظماء" إلى مسلسل

تعاقد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، على تحويل موسوعة "هكذا ترافع العظماء"، إلى مسلسل تنتجه الشركة المتحدة خلال الفترة المقبلة.

موسوعة "هكذا ترافع العظماء" ترصد وقائع لأحداث مهمة في تاريخ الأمة بدون تزييف ومن خلال الوثائق الرسمية، وكتبها المستشار بهاء المري بأسلوب أدبي رفيع في ثلاثة أجزاء عن المرافعات التاريخية في مصر بداية من أوائل القرن العشرين وحتى الآن، ومن ضمن ما بها مرافعة حادثة دنشواي عام 1906 مرورًا بحوادث قتل “الخازندار” وبطرس غالي والنقراشي باشا وأمين عثمان ومحاولة قتل الزعيم مصطفى النحاس، وقصة سليمان الحلبي قاتل كليبر قائد الجيش الفرنسى، وفي الموسوعة نكتشف أنه لم يكن بطلًا قوميًا كما صوره البعض إنما كان مأجورًا وتم استئجاره لقتل كليبر، أيضًا تطرق المؤلف فى هذه الموسوعة لحوادث الإرهاب إبان ثورة 25 يناير 2011 وبعدها حوادث الهروب من السجون والأقسام.

المستشار بهاء المرى واحد من كتاب الأدب والشعر رغم أنه رئيس محكمة الاستئناف وله مؤلفات وكتب منها المتخصص فى الأدب القضائى والبعض الآخر فى القصص والحوادث، وله مجموعة قصص قصيرة ورواية اسمها "أنا خير منهم".