الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آسر ياسين يبدأ تصوير أول مشاهد "الساعة خمسة" مطلع فبراير

آسر ياسين
آسر ياسين

يبدأ النجم آسر ياسين تصوير أول مشاهد المسلسل الدرامي الجديد "الساعة خمسة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 مطلع فبراير المقبل. 

ويواصل المخرج هاني خليفة، معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل خلال الفترة الحالية استعدادًا لانطلاق التصوير، حيث تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على البطولة النسائية للعمل. 

ومن المقرر أن يجري آسر ياسين وأبطال المسلسل خلال أيام بروفات الترابيزة الخاصة بالعمل. 

تفاصيل مسلسل "الساعة خمسة"

مسلسل "الساعة خمسة" مكون من 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة. 

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والسسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذي حدده القائمون على المسلسل. 

آخر أعمال آسر ياسين 

وقدم آسر ياسين فى رمضان الماضي مسلسل "الكتيبة 101" الذي تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك في العمل خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نورالدين، رشا مهدي، محمود عبدالمغني، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

والعمل كانت تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، وتبدأ القصة في 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.

تناول مسلسل الكتيبة 101، قصة مميزة عن بطولات الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب والتكفيريين، حيث يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت الكتيبة 101 لهجمة إرهابية منظمة، حيث استطاع الجيش المصري التصدي لها وإحباطها ويوثق نجاحات الجيش المصري في إحباط المخططات الإرهابية والتكفيريين، وهو نوع من أنواع المسلسلات الوطنية التي ينتظرها الشعب، ويتم إنتاجها للمساهمة فى تنمية الوعي والارتقاء بمستوى الدراما المصرية.

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