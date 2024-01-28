الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر.. الحلقة 2

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تعرض شبكة قنوات cbc وcbc  دراما مساء اليوم الحلقة الثانية من المسلسل الدرامي الجديد “حدوتة منسية” للنجم سوسن بدر. 

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل حدوتة منسية نجاحًا كبيرًا وأصداء واسعة بين الجمهور. 

واحتل مسلسل حدوتة منسية المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

وطرحت المطربة نداء شرارة تتر مسلسل “حدوتة منسية” بطولة النجمة سوسن بدر، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت نداء في أغنية تتر مسلسل “حدوتة منسية” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن والموزع الموسيقي مصطفى شكري. 

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية 

ومن المقرر أت تعرض ثاني حلقات مسلسل حدوتة منسية عبر التليفزيون مساء اليوم الأحد عبر قناة CBC الفضائية، بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.
  • قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها، ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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