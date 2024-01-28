موعد عرض وإعادة مسلسل بين السطور على ON الحلقات الجديدة

تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك، ويعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي مساء اليوم عبر شبكة قنوات ON.

ويتشوق الجمهور لمشاهدة مسلسل بين السطور حيث استطاع برومو العمل تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة عقب طرحه خلال الأيام الماضية.

ويعد مسلسل بين السطور أحد الإنتاجات الضخمة ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المتميزة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الأوف سيزون.

وفيما يلي نرصد لجمهور شبكة قنوات ON موعد عرض مسلسل “بين السطور”.

موعد عرض مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama.

ويعرض مسلسل بين السطور في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد اعادة مسلسل بين السطور

جدير بالذكر أن مسلسل بين السطور سوف يٌعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل بين السطور

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وتجسد الفنانة صبا مبارك دور مذيعة وإعلامية شهيرة تورط نفسها في قضية تكشف عنها وعن ماضيها دون قصد، حيث كان هدفها في البداية هو إنقاذ برنامجها من الفشل، إلا أن كل هذا لا يبوء بالنجاح.

كما أن الفنان أحمد فهمي، يجسد شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، وتتصاعد الأحداث عند مقابلة الثنائي لبعضهما بفعل الظروف، ومن ثم تحدث تطورات على مدار 30 حلقة.

أبطال مسلسل بين السطور

“بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.