الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض وإعادة مسلسل بين السطور على ON الحلقات الجديدة

بين السطور
بين السطور

تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك، ويعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي مساء اليوم عبر شبكة قنوات ON. 

ويتشوق الجمهور لمشاهدة مسلسل بين السطور حيث استطاع برومو العمل تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة عقب طرحه خلال الأيام الماضية. 

ويعد مسلسل بين السطور أحد الإنتاجات الضخمة ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المتميزة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الأوف سيزون. 

وفيما يلي نرصد لجمهور شبكة قنوات ON موعد عرض مسلسل “بين السطور”. 

 

موعد عرض مسلسل بين السطور 

يعرض مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama. 

ويعرض مسلسل بين السطور في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر.. الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

 

موعد اعادة مسلسل بين السطور

جدير بالذكر أن مسلسل بين السطور سوف يٌعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it. 

 

قصة مسلسل بين السطور

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وتجسد الفنانة صبا مبارك دور مذيعة وإعلامية شهيرة تورط نفسها في قضية تكشف عنها وعن ماضيها دون قصد، حيث كان هدفها في البداية هو إنقاذ برنامجها من الفشل، إلا أن كل هذا لا يبوء بالنجاح.

كما أن الفنان أحمد فهمي، يجسد شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، وتتصاعد الأحداث عند مقابلة الثنائي لبعضهما بفعل الظروف، ومن ثم تحدث تطورات على مدار 30 حلقة.

أبطال مسلسل بين السطور 

“بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.

موعد عرض مسلسل بين السطور موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة موعد عرض مسلسل بين السطور على on قصة مسلسل بين السطور أبطال مسلسل بين السطور

مواد متعلقة

"الحريفة" فى الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر أمس

مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر.. الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024| ياسر جلال بطل شعبى فى "ألف ليلة وليلة"

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc drama

تفاصيل وأسعار تذاكر حلقة أشرف عبد الباقي ومي فاروق في sold out

مسلسلات رمضان 2024|مي عمر تدخل في صراع مع طليقها بـ"نعمة الأفوكاتو"

تعرف على أدوار نجوم مسلسل "حدوتة منسية" قبل انطلاق عرضه على "cbc"

غدا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "بين السطور" على شاشة ON

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"الزراعة" تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة