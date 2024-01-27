السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

الفنان أكرم حسني
الفنان أكرم حسني

يستكمل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله الكوميدي الجديد “بابا جه” على قدم وساق، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج خالد مرعي.

ويظهر “أكرم” خلال الأحداث بدور مدير فندق، يتعرض لأزمة مالية بسبب فترة اكتساح فيروس كورنا، بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

ويواصل التصوير حاليًا بمنطقة الشيخ زايد وهو الديكور الرئيسي للعمل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خاصة مع مرورهم بأزمات فى حياتهم، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم وآخرين.

مسلسل "بابا جه" تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر ، وبطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وأحداث العمل مأخوذة عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابه نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.

 

أكرم حسني بابا جه السباق الرمضاني خالد مرعى الكوميدي نسرين أمين

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