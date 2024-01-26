الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عزمى يروج لمسلسل "حدوتة منسية": استنونى بُكرة على "cbc"

بوستر مسلسل حدوتة
بوستر مسلسل حدوتة منسية

يشارك الفنان الشاب محمد عزمي في بطولة مسلسل "حدوتة منسية" بمشاركة الفنانة سوسن بدر، والمقرر انطلاق أولى حلقاته غدًا، على شاشة cbc.

وروج عزمي للمسلسل عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلًا: "إزيكم عاملين إيه استنوني بكرة في حدوتة منسية على سي بي سي، الساعة 8".

 



مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

جدير بالذكر، شارك محمد عزمي في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية أوضة وصالة، أمام النجم أحمد عبدالعزيز، وشارك أيضًا في فيلم 30 مارس، للمخرج أحمد خالد موسى، وعمل مع النجم هاني سلامة في مسلسل قمر هادي، حيث لعب دور الشقيق الأصغر له، والذي كان يدعى عارف، والمسلسل من إخراج رءوف عبدالعزيز.

محمد عزمي مسلسل نصيبي وقسمتك حدوتة منسية نانسي صلاح سوسن بدر

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