الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

نيللي كريم
نيللي كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد “فراولة” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن المسلسل تدور فكرته في إطار اجتماعي وبه لمسة كوميدية عن امرأة تتمسك بطموحتها وتسعى لعلو شأنها بالمجتمع، مشيرًا إلى أنه من المحتمل عرض العمل بمنتصف شهر رمضان الثاني حيث انطلق تصوير عمل خلال أيام قليلة.

وتعاقد بشكل رسمى على المشاركة في بطولة المسلسل بجانب نيللى كريم كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج هعبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.

كانت آخر أعمال نيللى كريم مسلسل "عملة نادرة" وعرض في رمضان الماضى وشارك في بطولة المسلسل أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل .

وتواصل نيللى كريم فيلم "هابى بيرز داى" مع الفنانة حنان مطاوع وشريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر.

مسلسلات الـ 15 حلقة فراولة الفنانة نيللي كريم نيللي كريم المسلسل السباق الرمضاني

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