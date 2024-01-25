هاني خليفة يشيد بموسيقى سعاد بوشناق في أول لقاء بينهما لـ"الرحلة 404"

بعد مسيرة فنية ناجحة على المستوى الدولي، تبدأ المؤلفة الموسيقية الأردنية الكندية ذات الأصول الفلسطينية والبوسنية سعاد بشناق أولى أعمالها في السينما المصرية في فيلم رحلة 404 من بطولة النجمة منى زكي والذي يبدأ عرضه في مصر 25 يناير الجاري.

حضرت سعاد العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس 24 يناير حيث قابلت سعاد المخرج هاني خليفة للمرة الأولى وقدمها لكل الحضور وأشاد بعملها على الموسيقى التصويرية للفيلم قائلا إنها من أهم أبطال العمل وأنها استطاعت أن تترجم مشاعر الشخصية وتجسد رحلتها وصراعاتها الداخلية والخارجية بدرجة كبيرة من الإبداع.

يدور الفيلم حول غادة، تقوم بدورها منى زكي، التي تقرر القيام برحلة الحج إلى مكة في محاولة للتطهر من ماضيها السيئ، لكن قبل سفرها بأيام تضطر لخوض رحلة في عالمها القديم لتمر بكل الكوارث التي دفعت بها لهذا الطريق من البداية. ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وضعت سعاد الموسيقى التصويرية لأكثر من 40 عمل ما بين السينما الفنية والتجارية والأعمال التلفزيونية، والتي حازت على الجوائز وعرضت في العديد من المهرجانات الدولية مثل فينيسيا، ولوكارنو، وهوت دوكس، و كليرمونت فيران من بين آخرين. وتشمل قائمة أعمالها الموسيقى التصويرية لفيلم جنائن معلقة للمخرج أحمد ياسين الدراجي والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما اختير رسميا لتمثيل دولة العراق في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

كما وضعت الموسيقى التصويرية للفيلم السعودي جرس إنذار للمخرج خالد فهد ومن بطولة خيرية أبو لبن وأضوى فهد ودارين البايض، والذي يعرض حاليا على منصة نتفليكس العالمية وحقق معدلات مشاهدة عالية ليكون من بين قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة. ومن المشاريع السعودية أيضًا، مسلسل جايبة العيد من بطولة سمر شِشة وإخراج سعيد زاغا، والذي حقق نجاحًا لافتًا لدى الجمهور الخليجي.

تقوم سعاد بشناق حاليا بالعمل على عدد من المشاريع الفنية المتنوعة من بينها فيلم بسمة من بطولة وتأليف وإخراج الفنانة السعودية فاطمة البنوي، ومن إنتاج السيناريست والمنتج المصري محمد حفظي والذي ينتظر عرضه على نتفليكس خلال الفترة المقبلة.

تعد بشناق من أنجح المؤلفات الموسيقيات في الوطن العربي التي حققت العديد من الإنجازات على المستوى الدولي سواء في تأليف الموسيقى الأوركسترالية أو الموسيقى التصويرية، وفازت بالعديد من الجوائز المرموقة من بينها جائزة هوليوود للموسيقى في الإعلام Hollywood Music in Media Award عن مقطوعتها الأوركسترالية غدا، وتم ترشيحها لنفس الجائزة عام 2019 في فئة أفضل موسيقى تصويرية عن الفيلم القصير موعد هام جدا، ومرة أخرى عام 2018 في فئة الموسيقى العالمية عن فيلم الطريق إلى جنين.