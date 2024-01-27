تنوع واختلاف.. أمير كرارة وأحمد نادر جلال يراهنان على "بيت الرفاعي"

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” الذي يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، والذي تعاون معه من قبل في مسلسل “العائدون” الذي عرض في شهر رمضان 2022 وحققا نجاح جماهيري كبير.

واعتاد أمير كرارة كل عام ان يغير من جلده ويقدم أدوار جديدة ومتنوعة من خلال أعماله الرمضانية الذي اعتاد ان يقدمها للجمهور كل عام ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

واعتاد “كرارة” على التنويع في أدواره حيث قدم عدد كبير من الأعمال الفنية سواء بالتلفزيون أو السينما بأشكال مختلفة، لذلك ينتظره الجمهور ليشاهد الجديد الذي يقدمه بموسم رمضان من كل عام، ويتعلق بشخصياته مثلما حدث في مسلسل “كلبش” بشخصية الضابط “سليم”، وتجسيده للشهيد أحمد المنسي في مسلسل “الاختيار” بمصداقية شديدة جعلت الجمهور لا يشك لحظة بأنه عمل فني، بالإضافة إلى تقديمه الدور الصعيدي في مسلسل “نسل الأغراب” وأخيرا دور “طه” بمسلسل “سوق الكانتو” الذي دارت أحداثه في حقبة زمنية قديمة وحقق نجاح كبير خلال العام الماضي.

ويسعى المخرج أحمد نادر جلال على انهاء معظم مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، حيث يواصل التصوير بشكل شبه يومي بديكورات العمل المختلفة، والتي يغلب عليها الطابع الشعبي نظرًا لأحداث العمل التي تدور في إطار اجتماعي مشوق مليء بالإثارة، ويظهر خلالها النجم أمير كرارة بشخصية جديدة ينتظرها جمهوره بلهفة شديدة، وهو ما يرهنان عليه بمسلسل “بيت الرفاعي”.

ويلعب أمير كرارة خلال “بيت الرفاعي” شخصية جديدة تمامًا ومختلفة عما قدمه من قبل، فيجسد دور دكتور ويدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أمير كرارة حقق نجاحًا ملحوظًا في موسم رمضان الماضي 2023 بمسلسل سوق الكانتو، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، قدم خلاله كرارة دور طه القماش الذي يدخل في العديد من الصراعات في السوق ويعيش قصة حب مع مي عز الدين التي تجسد شخصية راوية وهي فتاة مصرية من أصل يونانية.

سوق الكانتو كان من بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.