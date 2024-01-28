الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. ريهام حجاج تواصل تصوير "صدفة"

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تواصل النجمة ريهام حجاج على قدم وساق تصوير المسلسل الدرامي الجديد “صدفة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

وتقدم ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل شخصية جديدة ومختلفة حيث تلعب دور مدرسة تاريخ بأحد المدارس وتمر بالعديد من العوائق والصعوبات في حياتها المهنية والشخصية. 

ويواصل المخرج سامح عبد العزيز تصوير المشاهد الخارجية للعمل في الوقت الحالي حيث يطمح أبطال المسلسل في إنهاء مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل بوقت كاف وفقا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة لتصوير العمل. 

في سياق متصل انتهى السيناريست والكاتب أيمن سلامة من كتابة حلقات العمل بالكامل بالتزامن مع تصويره. 

ويعد مسلسل صدفة التعاون الثالث بين كلا من ريهام حجاج والسيناريست والمؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز حيث سبق وأن قدما سويا مسلسلي يوتيرن وجميلة اللذان عرضا في موسمي رمضان 2022 و2023.

 

أبطال مسلسل صدفة 

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، فراس سعيد، سلوى خطاب، نور إيهاب، عصام السقا، عبير منير، رحاب الجمل وتامر يسري. 

آخر أعمال ريهام حجاج 

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جميلة"، الذي  حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وحرصت شاشة CBC، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثانٍ له خلال الفترة الماضية.

وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، ورهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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