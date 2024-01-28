مسلسلات رمضان 2024 |أحمد داش وعصام عمر ينتهون من مشاهد العباسية في "مسار إجباري "

انتهى كلا من أحمد داش وعصام عمر من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل “مسار إجباري” بمنطقة العباسية تحت قيادة المخرجة نادين خان.

ويعد مسلسل مسار إجباري والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 البطولة المطلقة الأولى لكلا من أحمد داش وعصام عمر في دراما رمضان.

وتواصل المخرجة نادين خان ترشيح الابطال المشاركين بالعمل بالتزامن مع تصويره حيث انضمت الفنانة مي الغيطي مؤخرا لأسرة العمل الذي يعتمد في بطولته على الشباب.

وينتقل أبطال مسلسل مسار إجباري الي ديكور الشقة مرة أخرى لتصوير عدة مشاهد ومن المقرر ان يتم تصوير العمل بين القاهرة واحد المحافظات وعدد من اللوكيشنات الداخلية.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

اخر أعمال احمد داش وعصام عمر

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

بينما قدم عصام عمر أولى بطولاته في مسلسل "بالطو" الذى تم عرضه حصريًا على منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.