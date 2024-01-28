موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 12

يواصل الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” من بطولة شيرين رضا وصبري فواز تحقيق نجاح كبير بين الجمهور نظرا لموضوعه الشيق والمختلف عن العلاقات الاجتماعية والأسرية.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 والذي يعرض بشكل حصري عبر قنوات DMC.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على شبكة قنوات DMC يوميا من السبت إلى الأربعاء مع عرض حلقات مجمعة للعمل الجمعة من كل أسبوع.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 12

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 12 مساء اليوم على قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعرض عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.



موعد عرض واعادةالحلقة 12 من مسلسل وبينا ميعاد

يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

تدور أحداث مسلسل “وبينا ميعاد 2” حول المهندس حسن الرجل الخمسيني الذي يتزوج المهندسة الأرمل نادية السيدة الأربعينية المطلقة عقب قصة حب جمعت بينهما وأحداث مثيرة في أقناع أبنائهم بالزواج والعيش معا حيث أن نادية لديها 4 بنات وحسن لديه 4 أولاد من زواجهما السابق.

يتناول الجزء الثاني قصص الحب التي جمعت بين أولاد حسن وبنات نادية وكيفية التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة إقامتهما معا في منزل واحد خاصة مع زواج والديهما وطريقة تفكير كلا منهما المختلفة ورغبته في عدم التأثير على حياة أبنائهم في المستقبل.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد 2 بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.