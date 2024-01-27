السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| أبطال مسلسل الحشاشين فى الحزام الأخضر للانتهاء من تصويره

الحشاشين
الحشاشين

يعمل أبطال وصنّاع مسلسل "الحشاشين" على قدمٍ وساق، للانتهاء من تصوير المسلسل الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، تامر مجدي، ومن إخراج الدكتور بيتر ميمي.

 

مكان تصوير الحشاشين

وعلم "الدستور" من مصادر داخل العمل الفني، أن أبطال المسلسل يصورون في الوقت الحالي في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بعض المشاهد في مسلسل "الحشاشين"، لأبطال العمل، والذي قارب المخرج بيتر ميمي على الإنتهاء من تصويره ليتفرغ لأعمال المونتاج والمكساج حتى يتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

مسلسلات رمضان 2024

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الحشاشين" هو أحد أهم وأضخم الأعمال الفنية التي عرضت في السنوات الأخيرة في عالم الدراما، وذلك بسبب قصته ومشاركة أكبر عدد من نجوم مصر فيه على رأسهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

يخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف لمسلسل الحشاشين، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022، والحشاشين من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

مسلسلات رمضان 2024| بيتر ميمى ينتهى من مشاهد "الحشاشين"

«الحشاشين».. الجمهور فى انتظار أضخم الأعمال الرمضانية المنتظرة

نجوم الصف الأول.. "الحشاشين" وألف ليلة وليلة أعمال منتظرة في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. عودة "الحشاشين" لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير

تفاصيل قصة مسلسل الحشاشين

تقوم قصة مسلسل الحشاشين على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين تفاصيل قصة مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 مكان تصوير الحشاشين الحشاشين مسلسل الحشاشين

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| بيتر ميمى ينتهى من مشاهد "الحشاشين"

«الحشاشين».. الجمهور فى انتظار أضخم الأعمال الرمضانية المنتظرة

أبرزها الحشاشين.. قائمة مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟