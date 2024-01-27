مسلسلات رمضان 2024| أبطال مسلسل الحشاشين فى الحزام الأخضر للانتهاء من تصويره

يعمل أبطال وصنّاع مسلسل "الحشاشين" على قدمٍ وساق، للانتهاء من تصوير المسلسل الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، تامر مجدي، ومن إخراج الدكتور بيتر ميمي.

مكان تصوير الحشاشين

وعلم "الدستور" من مصادر داخل العمل الفني، أن أبطال المسلسل يصورون في الوقت الحالي في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بعض المشاهد في مسلسل "الحشاشين"، لأبطال العمل، والذي قارب المخرج بيتر ميمي على الإنتهاء من تصويره ليتفرغ لأعمال المونتاج والمكساج حتى يتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الحشاشين" هو أحد أهم وأضخم الأعمال الفنية التي عرضت في السنوات الأخيرة في عالم الدراما، وذلك بسبب قصته ومشاركة أكبر عدد من نجوم مصر فيه على رأسهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب.

أبطال مسلسل الحشاشين

يخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف لمسلسل الحشاشين، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022، والحشاشين من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

تفاصيل قصة مسلسل الحشاشين

تقوم قصة مسلسل الحشاشين على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.