مسلسلات رمضان 2024.. عودة "الحشاشين" لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير

يواصل صناع وأبطال مسلسل "الحشاشين" الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهد وأحداث العمل والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024.

وعلم "الدستور" أن المخرج بيتر ميمي يصور في الوقت الحالي عدد من مشاهد المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالساس من أكتوبر، حيث انتهى من أكثر من 50% من إجمالي مشاهد العمل.

وقال مصدر من داخل العمل للدستور، إن شخصية “حسن” التي يلعبها كريم عبد العزيز تمر بمراحل مختلفة على مستوى القصة او الشكل العام للشخصية.

وصور فريق العمل عددًا من مشاهد المسلسل في دولة كازاخستان في شهر أغسطس الماضي واستغرق التصوير ما يقرب من 10 أيام، قطع من خلالها مخرج العمل بيتر ميمي شوطًا كبيرًا في تصوير العمل بشكل كامل.

ومن المقرر أن ينتقل التصوير إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث قام المخرج بيتر ميمي مؤخرا بمعاينة عدد من أماكن تصوير المسلسل، وسيتم تصوير مشاهد المسلسل بين الفيوم والمقطم وأكتوبر والقناطر ودولة كازاخستان ومالطة.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

تدور الأحداث حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا وتتوالى الأحداث.