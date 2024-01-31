الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| ميرنا جميل: "بيت الرفاعي" من الأعمال اللي هتشد الجمهور

أبطال مسلسل بيت الرفاعي
أبطال مسلسل بيت الرفاعي

عبرت الفنانة ميرنا جميل عن سعادتها بالاشتراك في سباق الدراما الرمضانية 2024، بأحداث مسلسل “بيت الرفاعي” والذي تقوم بتصويره هذه الفترة للحاق بالسباق الرمضاني.

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وأعربت “ميرنا” لـ"الدستور"، عن سعادتها بالمشاركة في العمل المتميز بطولة النجم أمير كرارة.

تفاصيل مسلسل “بيت الرفاعي”

وأشارت “ميرنا” إلى أن العمل سيكون واحد من أهم أعمال الدراما الرمضانية بسبب محتواه القصصي وطريقة سرد الأحداث.

ويشهد “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة في إطار اجتماعي شعبي، ويجسد بطل العمل النجم أمير كرارة دور دكتور، يدخل في صراع وعداوة مع الفنان أحمد رزق ضمن الأحداث، بينما تجسد الفنانة إيناس كامل دور زوجة “كرارة”، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه.

شخصية “ملك قورة” في “بيت الرفاعي” 

وتظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقة أمير كرارة، ويجسد الفنان سيد رجب دور عمه ويعمل كتاجر، بينما تظهر الفنانة دنيا المصري بدور زوجة الفنان أحمد رزق، والفنانة عايدة رياض تجسد دور والدته و.

“بيت الرفاعي” مكون من 30 حلقة ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ميرنا جميل الفنانة ميرنا جميل القنانة ميرنا جميل ميرنا جميل ممثلة تفاصيل شخصية ملك قورة في بيت الرفاعي

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