الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. غادة عبدالرازق تنهى تصوير 40% من مشاهد "صيد العقارب"

النجمة غادة عبدالرازق
النجمة غادة عبدالرازق

تصور النجمة غادة عبدالرازق أحداث مسلسلها الجديد "صيد العقارب" في عدد من اللوكيشنات الداخلية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى عدد من اللوكيشنات الخارجية في أماكن متعددة في القاهرة والجيزة، وسيتم عرض العمل في شهر رمضان المقبل.

مسلسل صيد العقارب رمضان 2024

وعلم "الدستور" أن غادة عبدالرازق انتهت من 40% من مشاهدها ضمن أحداث العمل الرمضاني المقبل، ومن المرجح أن تنتهي منه بشكل كامل تزامنًا مع انطلاق عرضه في شهر رمضان المقبل.

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ويتناول العمل قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة المسلسل. حيث تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، فيما يقدم الفنان أحمد ماهر شخصية أساسية ضمن أحداث العمل، حيث سيكون والد الفنانة غادة عبدالرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

أبطال مسلسل "صيد العقارب" هم: غادة عبدالرازق، ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

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