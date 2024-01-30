الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..«صدفة» تقود عصام السقا لمعركة على الميراث

عصام السقا
عصام السقا

يشارك النجم الشاب عصام السقا في أحداث مسلسل “صدفة” المنتظر عرضه خلال رمضان المقبل، بشخصية جديدة ومميزة خلال العمل الذي تلعب الفنانة ريهام حجاج دور بطولته بصحبة عدد كبير من النجوم.

عصام السقا في صدفة 

وأكد عصام السقا في تصريح للدستور، أنه يجسد شخصية مهندس يدخل في كثير من الخلافات مع أسرته بسبب الميراث، في إطار من الدراما الاجتماعية.

وقالب السقا، إنه متفأل بالاشتراك في العمل بسبب قصته المليئة بالتفاصيل الحياتية التي تلامس الجمهور، لافتا إلى أن المسلسل ملىء بالتفاصيل التي ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمتابعين، مشيرا الى ان العمل يضم كوكبة من النجوم وتمت كتابته بطريقة مميزة للغاية.

القائمة الكاملة لابطال مسلسل صدفة 

واستقر صناع مسلسل “صدفة” على القائمة الكاملة لأبطال العمل، بجانب ريهام حجاج وهم: خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها، حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا معًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال  في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

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