الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. محمد شاهين ينهى تصوير 30% من «لحظة غضب»

شاهين
شاهين

يستأنف المخرج عبدالعزيز النجار أحداث مسلسل "لحظة غضب" للنجمة صبا مبارك ومحمد شاهين، داخل عدد من اللوكيشانات الخارجية في مدينة السادس من أكتوبر، للحاق بالموسم الرمضاني الجديد 2024.

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مسلسل لحظة غضب

وعلم "الدستور" أن بطل العمل محمد شاهين قد انتهى من تصوير أكثر من 30% من دوره في أحداث العمل، حيث من المتوقع أن ينتهي بشكل كامل من التصوير قبل انطلاق شهر رمضان المقبل.

العمل يقوم بإخراجه عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة، والذي لاقى إشادات عديدة على مستوى الإخراج الخاص بالعمل، ويقوم هذه الفترة بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد الذي يعرض على منصة واتش إت خلال شهر رمضان المقبل، ويقوم بأعمال المونتاج في نفس الوقت.

أعمال المنتج طارق الجنايني


ويعرض للمنتج طارق الجناينى حاليًا مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل، ولاقى المسلسل إعجاب الجمهور بما ينقاشه من مرض التوحد، الذى يعانى منه بطل العمل نديم– طه دسوقى، والذى يرغب أن يعمل في مكتب محاماة كبير بسبب وصية أمه قبل وفاتها، وهو ما كشفته الأحداث، حيث رغبت أمانى النجار المحامية– غادة عادل في تعيين نديم فى مكتبها نظرًا لعبقريته وقدراته غير العادية.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة على منصة واتش إت

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى بالتعاون مع واتش إت.

صبا مبارك تخوض السباق الرمضاني بـ لحظة غضب علي قاسم بطلا أمام صبا مبارك فى لحظة غضب لحظة غضب لحظة غضب يسجل التعاون الثالث بين علي قاسم وصبا مبارك مسلسل لحظة غضب لحظة غضب 1

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