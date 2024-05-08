الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنظيم ورشة لتعليم فن الطباعة بـ"الاستنسل" في "ثقافة الإسماعيلية"

ورشة لتعليم فن الطباعة
ورشة لتعليم فن الطباعة

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، ورشة تعليم فن الطباعة بالاستنسل، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، التي تقام علي مدار يومين بمرسم القصر

تفاصيل الورشة 

بدأت أعمال الورشة بمحاضرة دلال محمد الشريف، موجهة تربية فنية بالتربية والتعليم، التي أشارت إلى أن فن الطباعة هو أحد أنواع الطباعة الفنية، وهو عبارة عن تقنية  بطريقه التفريغ لإنشاء تصميمات باستخدام ورق شفاف أو بلاستيك شفاف  يسمى استنسل مفرغ بشكل حروف أو تصميم فني ويتم تفريغه باستخدام سلاح كتر أو مقص لإنتاج أعمال فنيه مثل طباعة على المفارش أوالتشيرات والشنط، ويتم تنفيذ تابلوهات ولوحات فنية بواسطة الألوان المائية أو الألوان الخاصة بالقماش، شارك بالورشه عدد كبير من محبي الفنون من مختلف الأعمار.

يأتي ذلك ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

"تعليم الرسم بالأحبار" في قصر ثقافة الإسماعيلية 

وعلى الجانب الآخر شهد مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، في وقت سابق، ورشة تعليم الرسم بالأحبار، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصورالثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله. 

تفاصيل الورشة

بدأت أعمال الورشه بشرح مفصل للفنانة إيمان يحيي سلام موجه تربية فنية للمفهوم استخدام تقنية الرسم بالقلم الحبر وانواع اقلام الحبر، وقالت إن فن الرسم بالقلم الحبر وسيله فنيه  تضيف قيمه جماليه وهي  تقنيه من افضل   التقنيات التي تتبع في الرسم والفنون التشكيلية استخدام القلم  الحبر وسيله  تساعد على تعلم الرسم بسهولة واحترافية حيث تساعد على تسهيل تعليم اساسيات  الرسم.

كما تساعد على منح الشخص الكثير من الخبره وتساعده على التحكم بشكل افضل  عند الرسم، وتساعده على التعرف على الطريقه الصحيحه التي تتبع في رسم الوجه والعين واليدين والمناظر الطبيعية، وتمنح الفنان المهاره والكفاءة في رسم الشخصيات، ويمكن استخدام أقلام الحبر الملونة في تلوين كافه الأماكن الفارغه في الرسومات والعمل على رسم بعض الخطوط ذات اللون الداكن، والحرص على تحديد الأوت لاين والخطوط البدائيه والنهائية التي تزيد من وضوح الرسومات ما يزيد من واقعية الصورة.

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