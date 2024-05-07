الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

18 جامعة في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي" بجامعة القناة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية المؤتمرات الطلابية في تنمية مهارات العرض والتقديم لدى الطلاب، وزيادة ثقتهم بأنفسهم وتكوين خبراتهم التي أصبحت ضرورة ملحة في كافة المجالات.

افتتاح المؤتمر 
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح  فاعليات المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي آفاق مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة مروة سعد الدين منسق المؤتمر ورئيس لجنة المؤتمرات بمركز الدعم الأكاديمي  بالجامعة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم قرأها الطالب عمرو حسن بكلية الطب البشري، وباللغات العربية والإنجليزية والصينية، تم تقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتم ثم رحبت نموذج الذكاءالاصطناعي "ديجا" بضيوف المؤتمر.

وأعرب مندور في كلمته، عن بالغ سعادته بأن يتنافس فيه طلاب 18 جامعة ما بين حكومية أهلية وخاصه بإقليم القناة وسيناء ومن خارج الإقليم للمشاركة  في القطاعات الأربعة العلوم الأساسية، العلوم الإجتماعية والإنسانية، العلوم الطبية،العلوم الهندسية تنوعت ما بين البحوث الشفهيه والملصقات العلمية والابتكارات،  متمنيًا للمؤتمر الخروج بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق وللابحاث المشاركه تحقيق المراكز المتقدمه في منافسات عرض الأبحاث والابتكارات.

ووجه الشكر لكل قطاعات الجامعة وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب ومركز الدعم الأكاديمي ووحداته بالكليات والمسئول عن تنفيذ المؤتمرات الطلابية للبحوث والإبداع، مؤكدًا على التنظيم المتميز الذي شاهده اليوم في المؤتمر. 

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، أن قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يحرص علي وضع سياسات داعمة لتشجيع الأنشطة البحثية لطلاب المرحلة الجامعية الأولي باعتبارهم طليعة المستقبل، مُشيرًا إلى أن تعزيز ثقافة البحث العلمي بالتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضرورة؛ لتشجيع عمليات الابتكار والإبداع، ومواجهة التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم اليوم، مقدمًا الشكر والتقدير إلي شركاء النجاح في هذا الحدث علي ما بذلوه من جهد أساسه التناغم بين أطرافه من أجل نجاح فاعليات المؤتمر.

ومن جهته، أكد الدكتور تامر شوقي أن الذكاء الاصطناعي يُعد قفزة نوعية وفريدة في عالم البرمجيات، حيث غوت التكنولوجيا جميع مجالات الحياة،  والهدف الأساسي منه بناء الآلات الذكية القادرة على أداء المهمات المعقدة في محاكاة لذكاء البشر، 
مشيرا أن  دمج الذكاء الاصطناعي أصبح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات والتوقعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ضرورة ملحة، فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي، بل هو حاضرنا ومستقبلنا القريب، موضحا أن مؤتمرنا هذا العام يأتي لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق هذه الاهداف في المنطقة العربية.

4 معارض فنية

وعلي هامش المؤتمر، تم تنظيم أربعة معارض تضم المعرض الفني، ومعرض الحرف والمشغولات اليدوية ومعرض تدوير مخلفات مصانع المنسوجات،  ومائدة الشعوب بالطابق السفلي لهذه القاعة، وكذا معرض الابتكارات من إبداعات الطلاب بالبهو الخاص بمبني الأنشطة الطلابية.

كما يُقدم المؤتمر جوائز قيمة للمراكز الثلاث الأولي  للبحث الشفوي، والبوستر والفائزين بالمعرض الفني، معرض الابتكار، وستقوم الجمعية العلمية للعلوم الزراعية بنشر البحوث المتميزة أون لاين في إصدارها القادم.

يشارك في المؤتمر-  650 بحثا علميا منهم 92 بحثا شفهيا، 72 ملصقا، 38 ابتكارا.

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