الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍّ على مساحة 13 قيرطًا بأبوصوير في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي بدأ تنفيذها خلال الفترة من 20 أبريل وتستمر حتى 9 مايو الجاري.

وتستمر الحملة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وشهد اليوم الإثنين، إزالة 13 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بـ ١٣ قيراطًا بمركز ومدينة أبوصوير.

وشملت الحملة إزالة 13 حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة، على مساحة 13 قيراطًا عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

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