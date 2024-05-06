الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

التل الكبير بالإسماعيلية تستعد لبدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد حسنى عيسى، نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، المراكز التكنولوجية بالمدينة والقرى لمتابعة خطة عمل على الشبابيك لاستقبال طلبات التصالح على البناء المخالف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء عماد الدكروى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، ونظرًا لقرب بدء العمل بقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، والذي سيتم العمل به باكر الثلاثاء المقبل.

الاستعداد لاستقبال طلبات التصالح


وتفقد نائب رئيس مركز التل الكبير العمل بالمركز التكنولوجي بالمدينة والمراكز التكنولوجية بقرى الظاهرية وأبوعاشور، لمناقشة آليات العمل والاستعدادات النهائية لقانون التصالح الجديد، ووضع خطة عمل منظمة تهدف إلى الصالح العام والتسهيل على المواطنين.

كما تم توزيع عدد الوحدات المحلية التابعة للمركز على الشبابيك بالمركز التكنولوجي، برئاسة المركز والمدينة حال سقوط السيستم والشبكة بالقرى، طبقًا لتعليمات معالى المحافظ، وذلك لاستقبال ملفات التصالح والتيسير على المواطنين.

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