مركز جامعة قناة السويس للتطوير المهنى ينظم تدريبات حول "الصحة والسلامة المهنية"

عقد مركز التطوير المهني بجامعة قناة السويس دورة تدريبية لطلاب الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بالمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس حول "الصحة والسلامة المهنية"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الهندسة الزراعية بالكلية.

جاء التدريب على مدار خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبدالجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتور أحمد مندور نائب مدير المركز.

وقامت بالتدريب الغرفة التجارية الأمريكية، وتضمنت الدورة التدريب على أساسيات إدارة المخاطر، نظم إدارة السلامة والأمان، آليات الحماية الشخصية، مقاومة وإطفاء الحرائق، إجراءات إدارة سلامة العمليات، التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الجذرية.