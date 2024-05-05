حملة على جميع محال الكاوتش لرفع الإشغالات والتعديات بالإسماعيلية

نظمت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة على جميع محال الكاوتش، للتأكد من عدم وضع أي كاوتش خارج المحل أو في نهر الطريق، والتحفظ على أي مواد قابلة للاشتعال؛ لمنع حدوث أي حرائق بالتزامن مع الاحتفال بعيد شم النسيم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

التحفظ على أكثر من ٧٥٠ فردة كاوتش

وأسفرت الحملة عن التحفظ على أكثر من ٧٥٠ فردة كاوتش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في جميع القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع بالأسواق

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.