السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس "مياه القناة": زيادة ضغط المحطات في أوقات الذروة خلال الصيف

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد عصمت

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن زيادة ضغط كميات مياه الشرب المنتجة من المحطات في أوقات الذروة خلال فصل الصيف لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات بسبب زيادة الاستهلاك، بمحافظات إقليم القناة "السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تيسيرًا على المواطنين والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

زيادة كميات مياه الشرب

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك مياه الشرب، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة قد تحدث.

وأكد أنه يتابع عمليات سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، المنازل ودور العبادة والمدارس والمقاهي، وذلك لعمل التحليلات المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا؛ للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت، على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة، مضيفًا أن هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات مياه الشرب بتلك المناطق ومدَّ وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه لجميع القرى وتوابعها.

كما أكد السعي الدائم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والعمل المتواصل بكل قطاعاتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولًا بأول للموقف التنفيذي للمشروعات بالقرى وتوابعها، لافتًَا إلى تنفيذ كل المشروعات طبقًا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل المعوقات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجاليِّ مياه الشرب والصرف الصحى.

مياه القناة الصيف الإسماعيلية السويس عبدالحميد عصمت بورسعيد المحطات

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