الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيسكوف: الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لزيارة كوريا الشمالية.

وأكد بيسكوف في حديث وكالة "تاس" الروسية أن التحضيرات جارية لزيارة بوتين لكوريا الشمالية.

هذا وعقد الرئيس بوتين في وقت سابق اجتماعا استمع فيه إلى تقرير من وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، الذي يرأس اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني مع كوريا الشمالية، حول العمل على تطوير التفاعل بين البلدين.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا الاجتماع يعني بدء الاستعدادات لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية، أشار بيسكوف إلى أن ما تمت مناقشته يختلف عن الاستعدادات الجارية للزيارة.

وقال: "ما قيل مختلف تماما، وفي الواقع نحن نتعاون بشكل كبير مع بيونغ يانغ حول التدابير البيئية، وهذا التعاون بين البلدين سيستمر".

هذا ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بوتين خلال زيارته إلى روسيا في سبتمبر 2023، لزيارة كوريا الشمالية، وذكرت العديد من المصادر أنه سيتم الاتفاق على موعد الزيارة لاحقا

 

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