الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 61 محضرًا تموينيًا بالإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال أعياد شم النسيم، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة 

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية تقدر بطن دقيق بلدي مدعم، بمركز ومدينة أبوصوير، وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر بيع بأزيد من السعر المعلن، 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وفي مجال الرقابة على المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر تصرف وتجميع، 10 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، 11 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لبيع خبز أزيد من الوزن المحدد.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم فى عضويتها كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي، للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

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