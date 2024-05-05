مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس ينظم زيارات محاكاة لكليات العلوم والصيدلة والزراعة

شكّل مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور حمدي عطا الله مدير المركز، فرق زيارات محاكاة لكل من كلية الصيدلة، وبرنامجي علم الحيوان والبيوتكنولوجيا البحرية بكلية العلوم، وست برامج بكلية الزراعة ( تكنولوجيا الأغذية، الإنتاج الحيواني، الثروة السمكية، وقاية النبات، البساتين، الهندسة الزراعية)، في إطار الدعم الفني الذي يقدمه مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الكليات والبرامج الدراسية المتقدمة لتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال شهر مايو الجاري.

وقد تم تشكيل فريق المراجعة من نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ذوي الخبرة لمراجعة الوثائق في كل برنامج، وعقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري والطلاب.

كما شملت الزيارات تفقد المباني والمكاتب الإدارية وقاعات المحاضرات، المعامل، الورش، المزارع، العيادات الطبية، المكتبة، الكنترولات.

وفي نهاية كل زيارة قام الفريق بالاجتماع مع العمداء، ومديري البرامج، وتقديم تقرير مُفصل عن نتائج الزيارة.

مندور: مصابو غزة في مستشفيات جامعة قناة السويس يتلقون خدمة متميزة

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتلبية طلبات المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة لمستشفيات جامعة قناة السويس.

ووجه برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة القادمة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وجميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

مجلس جامعة قناة السويس

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس المنعقدة برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

مستشفيات جامعة قناة السويس في حالة طوارئ

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن المستشفيات الجامعية رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، تحسبًا لوصول أي أعداد من المصابين الفلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد أن مستشفيات جامعة قناة السويس، مستعدة للتعامل مع أي حالات تصل إليها وتقديم خدمة طبية متميزة إليهم خاصةً مع وجود أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى في الجراحات التخصصية بالمستشفى.