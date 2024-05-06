الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع على أنغام السمسمية

الإسماعيلية تحتفل
الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع

شهدت حديقة الشيخ زايد في حي ثالث الإسماعيلية احتفالات فرع ثقافة الإسماعيلية بأعياد الربيع وشم النسيم، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعدة برعاية وزارة الثقافة.

تفاصيل الاحتفالات 

قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة عرضًا فنيًا مميزًا تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الاستعراضية ومنها فقرة الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، نوح الحمام، الضمة، بالإضافة لباقة متنوعة من التراث الإسماعيلي غناء الفنان ماهر كمال، تصميم الاستعراضات الفنان عمرو عجمي، وذلك وسط تفاعل كبير من رواد الحديقة.

تلى ذلك عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال، والتي قدمت مجموعة من الراقصات على أنغام السمسمية منها "ساره الليل، عدى النهار علينا، تدريب مصطفى محمود".

اختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد يحيي مولر، التي قدمت مجموعة من الأغنيات التراثية "مركب حبيبي، غصين الحبيب، دار الشدوف، بلدى يا إسماعيلية، وراك وراك، أنا الإسماعيلي، إسماعيلية ياللي هواكي، أها يلالالي، مصر العظيمة بشعبها".

فرقة القنطرة شرق تقدم "العربة" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

قدمت فرقة بيت ثقافة القنطرة شرق العرض المسرحي "العربة" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "وما زالت الأرض تدور" للكاتب سليم كتشنر، ويناقش فكرة استمرارية السعي لتحقيق الأهداف، والتمسك بالحلم مهما كانت الظروف والصعوبات التي تواجه الإنسان.

عرض "العربة" للمخرج إسلام عبدالهادي، أشعار علي نظير، توزيع عمرو عيد، إضاءة أحمد حلمي، موسيقى وألحان ماهر كمال، تنفيذ ديكور سيد طوفان، استعراضات عمرو عجمي، ديكور وملابس ميران أشرف، مخرج منفذ هيثم عمران. أداء تمثيلي هيثم عمران، بدر الدين محمود، إسلام شحاتة، عمرو عبدالمريد، محمد الجميل، هبة علي، سيد عبادة، عمرو الصياد، حمادة أحمد، محمود عامر، وائل عمران، ناصر محمد، وكريم مصطفى.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ونفذ بإشراف القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بالمحافظات.

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