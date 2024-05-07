الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قرارات وإنذارات بالغلق لـ5 منشآت طبية خاصة في الإسماعيلية

غلق منشئ طبى
غلق منشئ طبى

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، حملة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات "الخاصة" بمدينة الإسماعيلية.

غلق 3 منشآت صحية بالإسماعيلية 

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، بأن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية شنت حملة على المنشآت ال الحملة أسفرت عن إستصدار قرارات بالغلق لعدد 3 منشآت طبيه لرصد مخالفات تستوجب الغلق وإعطاء إنذارات بالغلق لعدد 2 منشأه طبيه أخرى لتلافى السلبيات حيث تنوعت المخالفات بعدم وجود ترخيص مكانى وذلك بالمخالفه للماده 1و2 من قانون 51 لسنه 81، ووجود مخالفات لإشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجوده بغرف الكشف والعمليات.

العلاج الحر يمر على المنشآت الصحية

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هبة طه، قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة مى علوانى، دكتورة نهال احمد ودكتورة آيه رجب بإدارة العلاج الحر.

وقامت لجنة إدارة الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالمرور على 8 منشآت طبية خاصة تنوعت بين عيادات للأسنان، النساء والتوليد، الجلدية، الأورام ومعامل للتحاليل، وتم عمل محاضر إثبات حالة للمخالفات سواء بإستصدار قرارات بالغلق او بالإنذارات للمنشآت المرخصة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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