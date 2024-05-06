ضبط نصف طن أسماك مملحة فاسدة بالإسماعيلية

شنت صباح اليوم الإثنين، إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة شيماء عمر، مدير إدارة التموين بمركز ومدينة الإسماعيلية، وعضوية مركز ومدينة الإسماعيلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطري، ومكتب متابعة الوزير المحافظ والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملة مكبرة على تجار الأسماك، خاصة الأنواع المملحة "الفسيخ"، وذلك بتوجيهات من اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وضبطت الحملة نصف طن من الأسماك المملحة، بها تغير في الصفات الطبيعية وتغير في القوام، وتنبعث منها رائحه كريهة وبه تغير في النسيج الداخلي وتم التحفظ على الكمية المذكورة وعمل مخالفة بالواقعة وعرضها على النيابة، وذلك بناءً على تقرير الطب البيطري المرافق للحملة.

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال أعياد شم النسيم، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة

و‏‎شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية تقدر بطن دقيق بلدي مدعم، بمركز ومدينة أبوصوير، وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر بيع بأزيد من السعر المعلن، 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر تصرف وتجميع، 10 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، 11 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لبيع خبز أزيد من الوزن المحدد.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كل من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.