"فن التعامل مع المراهقين" برنامج تدريبى لأخصائى دار الرحمة للأيتام بالإسماعيلية

قدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا توعويًا بعنوان "فن التعامل مع المراهقين"، بدار الرحمة بنات، مستهدفا الإخصائيين بدار الرحمة بنات وبنين بالإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

يأتي البرنامج في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وحرصه الدائم على قيام الجامعة بدورها المجتمعي، والوفاء بمسئوليتها نحو أفراد المجتمع بكل طوائفه، وتقديم الدعم الأكاديمي والفني من أجل بناء الإنسان والمواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وتنمية مهاراته، وتعديل سلوكياته بما يضمن له صحة نفسية وجسدية لائقة، وذلك من خلال البرامج التدريبية والتوعوية، أو الندوات وورش العمل في مختلف المجالات والتخصصات.

تفاصيل التدريب

حاضر ببرنامج فن التعامل مع المراهقين الدكتور عمرو نجيب المدرس بكلية الآداب، معرفا مرحلة المراهقة بأنها من أصعب المراحل التي يمر بها الإنسان، بما يسودها من أزمات نفسية، وصعوبات في التوافق بين المراهقين والمحيطين.

وموضحا الفرق بين مفهوم المراهقة، ومفهوم البلوغ، وأشكال المراهقة "مراهقة متكيفة، منحرفة، إنسحابية، منطوية، عدوانية، متمردة".

كما تطرق إلى مظاهر النمو في مرحلة المراهقة، والحاجات النفسية للمراهقين مثل الحاجة للعبادة والحاجات الاجتماعية، ومشكلات المراهقين من الانحراف السلوكي والجنسي، والإغراق في أحلام اليقظة.

كما استعرض خطوات التعامل مع المراهقين في الآتي اعرف الحقيقة، لا تغضب، لا تصرخ في وجه المراهق، تذكر أن المراهقين أذكياء، افهم الموقف.

وتناول كذلك دور الأهل والمربين في مساعدة المراهق في تلك المرحلة، والنصائح الواجب اتباعها من أجل العبور الآمن لتلك المرحلة الحرجة، وأهمية تفهم طبيعة النمو فيها، وبناء الحوار وفتح قنوات التواصل المستمر مع الأبناء، وتلبية احتياجات المراهقين المادية والنفسية والعقلية والاجتماعية.